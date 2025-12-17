Šef misije EU u Srbiji: Uniji je bilo važno da Vučić danas bude u Briselu

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat izjavio je danas da je želja EU bila da predsednik Srbije Aleksandar Vučić bude na Samitu EU – Zapadni Balkan u Briselu, dodavši da je u Vučićevoj izjavi da neće prisustvovati Samitu veoma važna poruka da će, dok je on predsednik, Srbija nastaviti evropski put.

Fon Bekerat je, na konferenciji Foruma za strateške studije u Evropskoj kući, rekao da pozdravlja napore koje predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i predsednica skupštinskog Odbora za evropske integracije Elvira Kovač čine u procesu pristupanja Srbije, kao i da se raduje da se te preuzete obaveze pretvore u konkretne akcije i primenu reformi. Kada je reč o otvaranju Klastera 3, Fon Bekerat je rekao da je Evropska komisija još 2021. godine potvrdila da je Srbija
