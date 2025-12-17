Bekerat: Važno što se u izjavi Vučića vidi poruka da Srbija nastavlja evropski put

RTV  |  Tanjug
Bekerat: Važno što se u izjavi Vučića vidi poruka da Srbija nastavlja evropski put

BEOGRAD - Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat ocenio je danas kao važno to što se u izjavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je najavio da neće prisustvovati Samitu EU Zapadni Balkan, vidi poruka da Srbija nastavlja evropski put dok je on predsednik.

Bekerat je dodao da je želja EU bila da Vučić bude u Briselu na Samitu. "Pažljivo sam primio k znanju komentare predsednika Vučića sinoć. I, naravno, voleli bismo da smo videli predsednika Vučića na sastanku u Briselu. Ali mislim da je ono što mi je zaista ostalo kao ključna poruka iz njegovih komentara njegovo veoma, veoma jasno naglašavanje činjenice da će, dok god je on predsednik, Srbija nastaviti put ka Evropskoj uniji", rekao je šef delegacije EU u Srbiji.
