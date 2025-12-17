Klaster 3 opet na čekanju; Zečević o odluci EU i izostanku Srbije sa samita u Briselu

Posle četiri godine čekanja, Srbija ni ovog puta neće otvoriti klaster 3 u pregovorima sa Evropskom unijom, odlučio je Savet za evropske poslove. Direktor Instituta za evropske studije Slobodan Zečević kaže da to što predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne ide u Brisel na Samit Zapadni Balkan – EU predstavlja vrstu protesta zbog ove odluke. Ističe, takođe, da je politička kriza u Srbiji uticala na odluku EU.

Savet za evropske poslove naglasio je potrebu za daljim napretkom Srbije u vladavini prava i normalizaciji odnosa s Prištinom što će, naveo je, ubuduće određivati tempo pristupnih pregovora. Poručio je i da će se temi otvaranja klastera 3 vratiti naknadno, ali nije precizirao kada će to učiniti, odnosno kada će Srbija ponovo imati priliku za otvaranje klastera. Srbija, istovremeno, prvi put nakon nešto manje od 15 godina, ne šalje predstavnika na Samit EU i