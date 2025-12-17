Da li je ovo razlog zašto Vučić prvi put nije otišao u Brisel? Dokument iz EU još jednom ogolio režim

Evropska unija ocenila je da je Srbija tokom prethodne godine usporila reformske procese, zabeležila nazadovanje u oblasti slobode izražavanja i ostvarila vrlo ograničen napredak u pravosuđu, uz upozorenje da bez suštinskih pomaka u vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Kosovom neće biti ubrzanja evropskog puta.

Ove ocene navedene su u aneksu zaključaka o politici proširenja EU, koji bi trebalo da budu usvojeni na sastanku evropskih lidera 18. i 19. decembra u Briselu. U dokumentu se konstatuje i rast tenzija i duboka polarizacija u srpskom društvu, zbog čega se vlasti u Beogradu pozivaju da zaštite osnovna prava, smanje političke podele i obezbede uslove za inkluzivan dijalog, uključujući i civilno društvo. Pomenuti dokument se može tumačiti kao razlog odluke Vučića da ne