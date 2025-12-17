„Težak udarac za Vučića“: Regionalni mediji o povlačenju Kušnerove firme od izgradnje hotela u Beogradu i reagovanju predsednika Srbije

O povlačenju firme Affinity Partners Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, od izgradnje luksuznog hotelsko-stambenog kompleksa na mestu zgrade nekadašnjeg Generalštaba u Beogradu i reagovanju Aleksandra Vučić, predsednika Srbije, pisali su i regionalni mediji. “Težak udarac za Vučića: Trumpov zet odustao od luksuznog kompleksa u Beogradu zbog velike afere”, piše sarajevski Klix, navodeći da ovo dolazi usred afere koja povezuje srpske