Alkaraz ima novog trenera: Lopez ostaje u timu

Španski teniser Karlos Alkaraz rastao se sa Huanom Karlosom Fererom, ali trenersko mesto nije upražnjeno.

Samjuel Lopez, koji je radio sa Fererom, ostaće u Karlitosovom boksu i pratiće ga na turneji po Australiji početkom godine kao glavni trener. Lopez je zajedno sa Huanom Karlosom ove godine bio izabran za trenera godine od strane kolega. Takođe, Alvaro Alkaraz, Karlosov stariji brat, koji je dosad bio sparing partner, mogao bi da preuzme istaknutiju ulogu u budućnosti. Alkaraz i Ferero su se rastali nakon višegodišnje saradnje, tokom koje je Karlos osvojio 24