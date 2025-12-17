„Voleo bih da sam mogao nastaviti“: Emotivne reči trenera nakon rastanka sa Alkarazom

Nova pre 1 sat  |  Autor: Oliver Mijušković
„Voleo bih da sam mogao nastaviti“: Emotivne reči trenera nakon rastanka sa Alkarazom

Huan Karlos Ferero, španski teniski trener, oglasio se nakon neočekivanog prekida saradnje sa Karlosom Alkarazom.

Kao grom iz vedra neba je u sredu stigla vest da Ferero i Alkaraz više neće sarađivati, nakon što su u prethodnih sedam godina imali mnogo uspeha za pamćenje. Nakon što je popularni Karlitos saopštio šokantne vesti, oglasio se i njegov sada već bivši trener, koji je preko društvenih mreža imao emotivno izlaganje. „Danas je težak dan. Jedan od onih kada je teško pronaći prave reči. Reći zbogom nikada nije lako, posebno kada iza sebe ima toliko zajedničkih iskustava.
