Prevrnuo se putnički autobus, poginulo 13 putnika: Vozilo se zabilo u bankinu, prešlo u suprotan smer, pa udarilo u taksi (foto)

Prevrnuo se putnički autobus, poginulo 13 putnika: Vozilo se zabilo u bankinu, prešlo u suprotan smer, pa udarilo u taksi…

U centralnom Iranu danas se prevrnuo putnički autobus i poginulo je 13 ljudi, prenosi iranska novinska agencija Irna.

Autobus je putovao iz grada Isfahan u grad Mašad, a nesreća se dogodila kada je udario u bankinu i prešao u suprotan smer, pri čemu je udario u jedan taksi a nakon toga se prevrnuo, saopštila je policija. Jedanaest putnika koji su bili u autobusu i dvoje koji su bili u taksiju su poginuli, dok je 13 ljudi hospitalizovano. Iran ima jednu od najlošijih evidencija bezbednosti saobraćaja na svetu, sa oko 20.000 smrtnih slučajeva godišnje. Veliki broj žrtava pripisuje
