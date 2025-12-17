Vorner Bros Diskaveri pozvao akcionare da odbace ponudu Paramaunta za preuzimanje

Kompanija Vorner bros diskaveri (Warner Bros. Discovery) pozvala je danas svoje akcionare da odbace ponudu firme Paramaunt za "neprijateljsko preuzimanje" pošto smatra da potencijalna transakcija nema potpunu garanciju milijardera Larija i Dejvida Elisona koji kontrolišu Paramaunt. Neprijateljsko preuzimanje je proces sticanja kontrole nad nekom kompanijom, suprotno želji i bez odobrenja njenog trenutnog menadžmenta, gde potencijalni kupac direktno apeluje na