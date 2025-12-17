Dvoje uhapšeno zbog pranja para, za trećim se traga

Policija u Kraljevu uhapsila je M. A. (33) i S. H. (58) zbog pranja novca.

Sumnja se da je M. A. koristeći pasoš druge osobe otvorila račun u inostranstvu, preko kog je, u dogovoru sa I. J. iz Beograda i S. H, vršila prenose novca za koji je znala da potiče iz kriminalne delatnosti. Tokom oktobra 2021. godine M. A je, kako se sumnja, izvršila krivično delo pranje novca uslužno za druga lica, zadržavajući za sebe proviziju od 10 odsto opranog novca. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti