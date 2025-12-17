Evroposlanik: Vučićeva poruka da niko neće biti na samitu EU može se shvatiti kao šamar

Ako je poruka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ni on niti bilo ko iz Srbije neće prisustvovati samitu EU i Zapadnog Balkana konačna, to bi EU mogla da shvati kao šamar.

Tako za N1 ocenjuje poslanik Zelenih iz Slovenije u Evropskom parlamentu Vladimir Prebilič i dodaje da EU nije tu da zamera, "uvek će dati svu podršku, jer nije samo pitanje srpskog rukovodstva, nego i srpskog naroda, a njemu treba da se pruži ruka". "Svi mi koji smo u parlamentu pravimo jasnu razliku između naroda i rukovodstva Srbije. Kada se osvrćemo na situaciju u Srbiji, uvek mislimo na rukovodstvo Srbije. Oni su tu da naprave ono što treba da se napravi, a mi