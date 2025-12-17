Gardijan: Vučić preti odmazdom nakon što su osujećeni planovi za Generalštab

Radio 021 pre 8 minuta  |  Beta
Srpski autoritarni predsednik Aleksandar Vučić zapretio je odmazdom nakon što su planovi za beogradsku Trampovu kulu osujećeni, preneo je britanski list Gardijan na svom sajtu.

Izgradnja projekta vrednog oko 500 miliona dolara je obustavljena nakon što je u ponedeljak podignuta optužnica protiv srpskog ministra zbog sumnje da je zloupotrebio svoj položaj kako bi podržao projekat. "Izgubili smo izuzetnu investiciju. Lično ću se pobrinuti da svi koji su učestvovali u nanošenju ove štete budu pozvani na odgovornost", rekao je Vučić, prenosi britanski list. Vučić, "koji ima bliske odnose sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i veoma
