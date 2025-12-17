Italijanska Republika: Srpska vlast u nevolji zbog Trampove kule, korišćeni lažni dokumenti

Italijanski list Republika piše da je srpska vlast u nevoljama zbog projekta Trampova kula, zato što su korišćeni lažni dokumenti da bi se za to srušila jedna istorijska palata.

"Za to su optuženi jedan ministar i još troje zvaničnika, a predsednik Aleksandar Vučić je već najavio da će ih pomilovati, što je još jedan u nizu korupcionaških skandala koji Vučića dodatno slabe", naveo je italijanski list. Cilj je bio, javlja Republika, da se time uklone američke sankcije protiv najveće srpske rafinerije... tako da se Srbija spase od velike nestašice goriva. Dodaje se da je zbog toga, što je obelodanjeno da su korišćeni lažni dokumenti, nosilac