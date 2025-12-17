Ministri EU zaključili o Srbiji: Još ništa od otvaranja klastera tri

Radio 021 pre 8 minuta  |  FoNet
Savet za opšte poslove Evropske unije (GAC) pozdravio je činjenicu da integracija u EU ostaje strateški cilj Srbije, ali očekuje da će Srbija to jasnije pokazati delima i rečima.

To se navodi u zaključcima sa sastanka Saveta i dodaje da još nema saglasnosti za otvaranje klastera tri. Tekst zaključaka o politici proširenja EU, o kom je raspravljano na sastanku Saveta za opšte poslove Unije u Briselu, zvanično će biti usvojeni na Samitu EU 18. i 19. decembra. Na sajtu GAC navodi se da su ministri razmenili mišljenja o politici proširenja EU i da je Predsedništvo izdalo zaključke koje je politički podržalo 26 članica. U zaključcima se navodi
