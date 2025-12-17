Pet golova u Kragujevcu, Radničkom tri boda protiv Čukaričkog

Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su Čukarički rezultatom 3:2 u zaostalom meču 15. kola Superlige Srbije.

Golove za Radnički postigli su Sali Vižđi u prvom, Isa Ba u 40. i Ester Sokler u 74. minutu. Strelci za goste bili su Lazar Tufegdžić u trećem minutu nadokande prvog i Filip Matijašević u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena. Fudbaleri Radničkog nisu iskoristili penal u 79. minutu, pošto je golman Čukaričkog Nikola Mirković zaustavio udarac igrača domaćeg tima Kilijana Bevisa. Čukarički se trenutno nalazi na šestom mestu na tabeli SLS sa 27 bodova, dok je