Pet golova u Kragujevcu, Radničkom tri boda protiv Čukaričkog

RTS pre 36 minuta
Pet golova u Kragujevcu, Radničkom tri boda protiv Čukaričkog

Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su Čukarički rezultatom 3:2 u zaostalom meču 15. kola Superlige Srbije.

Golove za Radnički postigli su Sali Vižđi u prvom, Isa Ba u 40. i Ester Sokler u 74. minutu. Strelci za goste bili su Lazar Tufegdžić u trećem minutu nadokande prvog i Filip Matijašević u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena. Fudbaleri Radničkog nisu iskoristili penal u 79. minutu, pošto je golman Čukaričkog Nikola Mirković zaustavio udarac igrača domaćeg tima Kilijana Bevisa. Čukarički se trenutno nalazi na šestom mestu na tabeli SLS sa 27 bodova, dok je
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Kiša golova u Kragujevcu! Radnički pobedio Čukarički u zaostaloj utakmici Super lige Srbije!

Kiša golova u Kragujevcu! Radnički pobedio Čukarički u zaostaloj utakmici Super lige Srbije!

Kurir pre 31 minuta
"Kiša" golova u Kragujevcu: Radnički i Čukarički odigrali spektakularan meč u zaostaloj utakmici 15. kola Superlige Srbije

"Kiša" golova u Kragujevcu: Radnički i Čukarički odigrali spektakularan meč u zaostaloj utakmici 15. kola Superlige Srbije

Večernje novosti pre 31 minuta
Radnički slavio protiv Čukaričkog

Radnički slavio protiv Čukaričkog

RTK pre 56 minuta
Prva Puzigaćina pobeda na ''Čika Dači'', Radnički nadomak plej-of zone!

Prva Puzigaćina pobeda na ''Čika Dači'', Radnički nadomak plej-of zone!

Sportske.net pre 1 sat
Fudbaleri kragujevačkog Radničkog pobedili Čukarički u Superligi Srbije

Fudbaleri kragujevačkog Radničkog pobedili Čukarički u Superligi Srbije

RTV pre 45 minuta
Radnički mogao da razbije Čuku, ali drhtao do kraja: Svu nemilost fudbala videli smo na Čika Dači!

Radnički mogao da razbije Čuku, ali drhtao do kraja: Svu nemilost fudbala videli smo na Čika Dači!

Hot sport pre 46 minuta
Spektakl u Superligi Srbije, pet golova i mnogo drame

Spektakl u Superligi Srbije, pet golova i mnogo drame

Nova pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSuperligaKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Zdravko Ponoš: Vučić je odlukom da niko ne ide u Brisel ponovo prekršio Ustav

Zdravko Ponoš: Vučić je odlukom da niko ne ide u Brisel ponovo prekršio Ustav

Glas Šumadije pre 1 minut
Kako se Kragujevčani pripremaju za Svetog Nikolu

Kako se Kragujevčani pripremaju za Svetog Nikolu

RTK pre 26 minuta
Policajci u Boru spasili iz požara desetogodišnje dete

Policajci u Boru spasili iz požara desetogodišnje dete

Nova pre 31 minuta
Saobraćajka kod Galenike: Ima povređenih, stvaraju se gužve

Saobraćajka kod Galenike: Ima povređenih, stvaraju se gužve

Blic pre 31 minuta
Završen gimnazijski konkurs, nagrada pripala Neveni Čavić iz Novog Sada

Završen gimnazijski konkurs, nagrada pripala Neveni Čavić iz Novog Sada

ObjektiVa pre 16 minuta