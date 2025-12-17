Počelo ponovljeno glasanje biračko mesto broj 8 u opštini Sečanj

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Počelo ponovljeno glasanje biračko mesto broj 8 u opštini Sečanj

SEČANJ - Biračko mesto broj osam u naselju Jarkovac, u opštini Sečanj, na kojem se danas ponavlja glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Sečanj, održanim 30. novembra, otvoreno je na vreme, u 7.00 časova, a birači mogu da glasaju do 20 časova, rekla je sekretarka Opštinske izborne komisije u Sečnju Dragana Čorlija.

''Glasanje je počelo na vreme i sve se odvija bez problema'', rekla je Čorlija. Navela je da je na biračkom mestu broj osam u Domu penzionera, u naselju Jarkovac, upisan 571 birač. Glasanje na biračkom mestu broj osam u Jarkovcu poništeno je presudom Višeg suda u Zrenjaninu od 8. decembra. U naselju Jarkovac 10. decembra je ponovljeno glasanje na biračkom mestu broj sedam, u OŠ "Veljko Đuričin". Na lokalnim izborima u Sečnju, održanim 30. novembra, učestvovalo je
