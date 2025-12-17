Meloni: Brisel će morati da se bavi zamrznutom ruskom imovinom i u drugim zemljama EU

Sputnik pre 2 sata
Meloni: Brisel će morati da se bavi zamrznutom ruskom imovinom i u drugim zemljama EU

Evropska unija moraće da se pozabavi pitanjem zamrznute ruske imovine u drugim zemljama EU ako odluči da koristi sredstva koja se nalaze u belgijskom sistemu za kliring i poravnanje „Juroklir“ za podršku Ukrajini, izjavila je Đorđa Meloni, premijer Italije.

Po njenom mišljenju, odluku o korišćenju imovine trebalo bi da donesu evropski lideri. „Rojters“ je ranije izvestio da je Meloni izjavila da je potrebna „čvrsta pravna osnova“ za odluku EU o zamrznutoj ruskoj imovini. Agencija je dodala da je ona takođe pozvala na jasnoću u vezi sa rizicima povezanim sa korišćenjem ruske imovine, uključujući i zbog mogućih uzvratnih mera. Prethodno je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ocenio da konfiskovanje
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Meloni: Brisel će morati da se bavi zamrznutom ruskom imovinom

Meloni: Brisel će morati da se bavi zamrznutom ruskom imovinom

Vesti online pre 10 minuta
Orban: Pobedili smo – EU povukla pitanje konfiskacije ruske imovine

Orban: Pobedili smo – EU povukla pitanje konfiskacije ruske imovine

Pravda pre 55 minuta
Italijanska premijerka priznala: Nije lako postići sporazum o ruskoj imovini na legalan način

Italijanska premijerka priznala: Nije lako postići sporazum o ruskoj imovini na legalan način

Kurir pre 2 sata
Orban pisao Putinu — Kremlj dao jasan odgovor

Orban pisao Putinu — Kremlj dao jasan odgovor

Vesti online pre 3 sata
Mađarska izvojevala pobedu – pitanje ruskih aktiva skinuto sa dnevnog reda samita EU

Mađarska izvojevala pobedu – pitanje ruskih aktiva skinuto sa dnevnog reda samita EU

Sputnik pre 4 sati
Orban potvrdio: Pitanje zamrznute ruske imovine skinuto sa dnevnog reda samita EU (video)

Orban potvrdio: Pitanje zamrznute ruske imovine skinuto sa dnevnog reda samita EU (video)

Kurir pre 4 sati
Orban: Korišćenje zamrznute ruske imovine nije sutra na dnevnom redu samita EU

Orban: Korišćenje zamrznute ruske imovine nije sutra na dnevnom redu samita EU

NIN pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaBriselRojtersEUItalijaRusijasvetĐorđa Meloni

Svet, najnovije vesti »

Gardijan analizira: Tu se Putinov strateški proračun spaja s njegovom potrebom da se osveti za poniženje Rusije

Gardijan analizira: Tu se Putinov strateški proračun spaja s njegovom potrebom da se osveti za poniženje Rusije

Danas pre 0 minuta
"Tramp će im večeras objaviti rat!" Poznati novinar izneo šok informaciju i tvrdi da Kongres sve već zna o tome: "Juče ih je…

"Tramp će im večeras objaviti rat!" Poznati novinar izneo šok informaciju i tvrdi da Kongres sve već zna o tome: "Juče ih je obavestio"

Blic pre 5 minuta
Horor na poznatom izvoru Došli da se leče, pa počeli da padaju jedan po jedan: Muškarac iz Češke stradao, vlasti zatvorile…

Horor na poznatom izvoru Došli da se leče, pa počeli da padaju jedan po jedan: Muškarac iz Češke stradao, vlasti zatvorile pristup vodi

Blic pre 1 sat
Sastaju se Amerikanci i Rusi Nova runda pregovora o miru u Ukrajini: Zna se i ko će biti na sastanku

Sastaju se Amerikanci i Rusi Nova runda pregovora o miru u Ukrajini: Zna se i ko će biti na sastanku

Blic pre 40 minuta
Izraelska vojska minobacačem gađala stambeno naselje u Gazi, 10 povređenih

Izraelska vojska minobacačem gađala stambeno naselje u Gazi, 10 povređenih

Danas pre 1 sat