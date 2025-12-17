Meloni: Brisel će morati da se bavi zamrznutom ruskom imovinom i u drugim zemljama EU

Evropska unija moraće da se pozabavi pitanjem zamrznute ruske imovine u drugim zemljama EU ako odluči da koristi sredstva koja se nalaze u belgijskom sistemu za kliring i poravnanje „Juroklir“ za podršku Ukrajini, izjavila je Đorđa Meloni, premijer Italije.

Po njenom mišljenju, odluku o korišćenju imovine trebalo bi da donesu evropski lideri. „Rojters“ je ranije izvestio da je Meloni izjavila da je potrebna „čvrsta pravna osnova“ za odluku EU o zamrznutoj ruskoj imovini. Agencija je dodala da je ona takođe pozvala na jasnoću u vezi sa rizicima povezanim sa korišćenjem ruske imovine, uključujući i zbog mogućih uzvratnih mera. Prethodno je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ocenio da konfiskovanje