„Vanzemaljac“ u suzama – Njujorku prvi pehar od 1973. godine /video/

Košarkaši Njujork Niksa pobednici su ovogodišnje NBA kupa, nakon što su u finalu u Las Vegasu pobedili San Antonio Sparse rezultatom 124:113. Na taj način Niksi su u Njujork doneli prvi pehar još od davne 1973. godine kada su osvojili šampionski prsten.

S druge strane, najbolji košarkaš San Antonija Viktor Vembanjama, poznat pod nadimkom „Vanzemaljac“ bio je izuzetno emotivan na konferenciji za medije, ali ne zbog poraza već gubitka voljene osobe. „Izvinite što plačem, izgubio sam danas nekoga“, rekao Vembanjama. Ubrzo su mediji u SAD došli do informacije da je sjajnom francuskom gorostasu preminula baka za koju je bio izuzetno vezan. Tužnu vest saznao je neposredno pred samo finale sa Niksima, ali je uprkos tome