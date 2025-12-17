Niksima trofej posle 52 godine: pobedom nad Sparsima osvojili NBA kup

Košarkaši Njujork Niksa pobedili su San Antonio Sparse rezultatom 124:113 u finalu NBA kupa u Las Vegasu i tako osvojili prvi trofej posle 52 godine.

Posle Los Anđeles Lejkersa i Milvoki Baksa, Niksi su treća ekipa koja je osvojila NBA kup. Njujork je prethodni trofej osvojio 1973. godine kada je bio šampion NBA lige. Džejlen Branson je dao 25 poena za Njujork i imenovan je za najkorisnijeg igrača finala, pošto je imao i četiri skoka i osam asistencija. Ou Dži Anunobi je bio najefikasniji sa 28 poena, uz devet skokova i tri asistencije, a Karl Entoni Tauns je dao 16 poena. Džordan Klarkson je dao 15, a Tajler