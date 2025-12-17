Veliko slavlje u Njujorku: Niksi konačno sa peharom!

Fenomenalan duel! Košarkaši Njujork Niksa ispisali su novu stranicu klupske istorije pošto su u velikom finalu NBA kupa savladali San Antonio Sparse rezultatom 124:113 i prvi put osvojili trofej ovog takmičenja.

Spektakl u Las Vegasu doneo je završnicu za pamćenje i potvrdu da Niksi ove sezone imaju ozbiljne ambicije. Finalni duel u „Ti-Mobajl areni“ bio je neizvestan veći deo meča, ali je tim iz Njujorka u poslednjoj četvrtini ubacio u višu brzinu. A BIG MOOD pic.twitter.com/xPP9h1Hkq8 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 17, 2025 Agresivna odbrana i brz protok lopte doneli su seriju poena, pa su Niksi u odlučujućih 12 minuta napravili ogromnu razliku i slomili otpor