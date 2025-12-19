Crvena zvezda predstavila klupsku monografiju povodom 80 godina postojanja

Fudbalski klub Crvena zvezda održao je danas svečanu promociju prve klupske monografije, povodom jubileja, 80 godina od osnivanja.

U govoru je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić istakao da je klub od osnivanja 1945. godine „izrastao u simbol Beograda i Srbije“, ispisujući istoriju brojnim sportskim uspesima. – Prošlost Crvene zvezde bogata je slavom i vanserijskim uspesima. Od prvog pehara u domaćem prvenstvu, preko dominacije na jugoslovenskoj i srpskoj fudbalskoj sceni, pa sve do nezaboravne 1991.godine kada je klub postao šampion Evrope i pobednik Interkontinentalnog kupa.