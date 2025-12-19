Crvena zvezda predstavila klupsku monografiju povodom 80 godina postojanja

Danas pre 2 sata  |  Beta
Crvena zvezda predstavila klupsku monografiju povodom 80 godina postojanja

Fudbalski klub Crvena zvezda održao je danas svečanu promociju prve klupske monografije, povodom jubileja, 80 godina od osnivanja.

U govoru je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić istakao da je klub od osnivanja 1945. godine „izrastao u simbol Beograda i Srbije“, ispisujući istoriju brojnim sportskim uspesima. – Prošlost Crvene zvezde bogata je slavom i vanserijskim uspesima. Od prvog pehara u domaćem prvenstvu, preko dominacije na jugoslovenskoj i srpskoj fudbalskoj sceni, pa sve do nezaboravne 1991.godine kada je klub postao šampion Evrope i pobednik Interkontinentalnog kupa.
Žena Dragana Džajića se onesvestila na promociji monografije Crvene zvezde, Branki ukazana prva pomoć

Žena Dragana Džajića se onesvestila na promociji monografije Crvene zvezde, Branki ukazana prva pomoć

Blic pre 2 sata
"Odmah smo došli do lekara, u bolnici smo", Dragan Džajić se oglasio za "Blic" nakon što se njegova žena onesvestila, evo kako…

"Odmah smo došli do lekara, u bolnici smo", Dragan Džajić se oglasio za "Blic" nakon što se njegova žena onesvestila, evo kako se Branka oseća

Blic pre 2 sata
FudbalCrvena ZvezdaZvezdan Terzić

