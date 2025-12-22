Ovo je tekst pobedničke pesme Montesonga "Nova zora" Tamara Živković će na Evroviziji pevati ove moćne reči koje nose snažnu poruku svim ženama

U finalu Montesonga nastupilo je 15 izvođača iz Crne Gore Odluku o pobedi je doneo stručni žiri i publika Tamara Živković predstavljaće Crnu Goru na Evroviziji 2025 pesmom "Nova zora".

Ona je odlukom publike i stručnog žirija osvojila najviše glasova i ove godine će se boriti za prvo mesto na Eurosongu. Tamara Živković rečima pesme šalje snažnu poruku svim ženama i govori o njihovoj snazi i prkosu. Ko je ovde ko? Ma kraj je Moj je jači hod, za dalje Iz srca sad vadim olovo Sve je gotovo, sve je gotovo Lepe žene, jake kao stene, žene Lepe žene, lepe su zbog sebe Finally breathin’ and finding love inside Refren Kiša traje, kiša traje, nebo znak mi