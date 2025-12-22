Skandal na Montesongu: "Kako te nije sramota?! Sujetna si, falširala si na Evroviziji"

B92 pre 58 minuta
Skandal na Montesongu: "Kako te nije sramota?! Sujetna si, falširala si na Evroviziji"

Odabir za predstavnika Crne Gore za takmičenje na Evroviziju 2026. na festivalu Montesong obeležen je incidentom.

Naime, Krstinja Todorović, nekadašnja takmičarka u "Zvezdama Granda", koja se sinoć borila za pobedu na Montesongu, nije bila zadovoljna načinom glasanja pevačice Nine Žižić, inače prošlogodišnje predstavnice Crne Gore na Evroviziji 2025 i ovogodišnje predsednice žirija. Ona se oglaila na društvenim mrežama i žestoko je isprozivala. Pobedu na Montesongu je sinoć odnela Tamara Živković, a u žiriju je bila i Nina Žižić, prošlogodišnja predstavnica Crne Gore ne
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Predstavnica Crne Gore na Evroviziji takmičila se u Zvezdama Granda. Studira u Beogradu, a izgledom ostavlja sve bez teksta

Predstavnica Crne Gore na Evroviziji takmičila se u Zvezdama Granda. Studira u Beogradu, a izgledom ostavlja sve bez teksta

Blic pre 23 minuta
Ko je predsednica žirija Montesonga koju je Krstinja isprozivala? Predstavljala Crnu Goru na Evroviziji, doživela debakl…

Ko je predsednica žirija Montesonga koju je Krstinja isprozivala? Predstavljala Crnu Goru na Evroviziji, doživela debakl: "Falširala si"

Kurir pre 8 minuta
Ovo je tekst pesme koja je pobedila na Montesongu: Tamara je nastupom očarala publiku i žiri i predstavljaće Crnu Goru na…

Ovo je tekst pesme koja je pobedila na Montesongu: Tamara je nastupom očarala publiku i žiri i predstavljaće Crnu Goru na Evroviziji VIDEO

Nova pre 43 minuta
Ko je predsednica žirija koja je izazvala užasne reakcije zbog glasanja na Montesongu? "Koliko si sujetna..."

Ko je predsednica žirija koja je izazvala užasne reakcije zbog glasanja na Montesongu? "Koliko si sujetna..."

Telegraf pre 43 minuta
Skandal u Crnoj Gori nakon Montesonga: Krstinja Todorović isprozivala predsednicu žirija: "Kako te nije sramota?! Sujetna si…

Skandal u Crnoj Gori nakon Montesonga: Krstinja Todorović isprozivala predsednicu žirija: "Kako te nije sramota?! Sujetna si, falširala si na Evroviziji"

Blic pre 1 sat
Ko je predsednica žirija na Montesongu koju je Krstinja isprozivala? Predstavljala Crnu Goru na Evroviziji, doživela debakl…

Ko je predsednica žirija na Montesongu koju je Krstinja isprozivala? Predstavljala Crnu Goru na Evroviziji, doživela debakl: "Falširala si"

Blic pre 1 sat
"Smeje ti se javnost zbog falširanja, ubi sujeta": Pevačica iz "Granda" brutalno isprozivala predsednicu žirija Montesonga

"Smeje ti se javnost zbog falširanja, ubi sujeta": Pevačica iz "Granda" brutalno isprozivala predsednicu žirija Montesonga

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraEvrovizijaZvezde GrandaEurosongEvrosong

Zabava, najnovije vesti »

(Video) Nije mogla da izdrži, Luna Đogani se rasplakala usred emisije "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović", ponedeljak…

(Video) Nije mogla da izdrži, Luna Đogani se rasplakala usred emisije "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović", ponedeljak 22.15 h, Blic TV

Blic pre 53 minuta
Novinarka opsovala u programu uživo pa postala hit: Ljudi zbog ovoga traže povišicu za voditeljku! (video)

Novinarka opsovala u programu uživo pa postala hit: Ljudi zbog ovoga traže povišicu za voditeljku! (video)

Blic pre 48 minuta
Ovde žive Gastoz i Anđela Zadrugarka pokazala prazničnu dekoraciju, ikone svuda po stanu, a jedan detalj je svima zapao za oko…

Ovde žive Gastoz i Anđela Zadrugarka pokazala prazničnu dekoraciju, ikone svuda po stanu, a jedan detalj je svima zapao za oko (foto)

Blic pre 23 minuta
Nova godina, stari problem: Kako praznici utiču na dobijanje kilograma

Nova godina, stari problem: Kako praznici utiču na dobijanje kilograma

Blic pre 3 minuta
Predstavnica Crne Gore na Evroviziji takmičila se u Zvezdama Granda. Studira u Beogradu, a izgledom ostavlja sve bez teksta

Predstavnica Crne Gore na Evroviziji takmičila se u Zvezdama Granda. Studira u Beogradu, a izgledom ostavlja sve bez teksta

Blic pre 23 minuta