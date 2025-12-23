Pevač se 2 puta razvodio od žene, sada se zajedno baškare u Dubaiju! Oko njih luksuz, ona mu rekla: "Volim te"

Pevač Peđa Jovanović nedavno se pomirio sa suprugom Anom.

Oboje su odlučili da ljubavi daju još jednu šansu. Njih dvoje zajedno su otputovali u Dubai odakle se Ana oglašava. Inače, Ana Jovanović je veoma aktivna na društvenoj mreži Instagram, a sada je pokazala kakav ih luksuz okružuje. Objavila je snimak iz automobila, a potom je podelila predivan prizor iz luksuznog restorana koji su posetili, a tom prilikom je pokazala i svoj atraktivni stajling. Na sebi je imala crnu haljinu sa prorezima, a njeni atributi su pali u