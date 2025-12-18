Mazda - umeće zimske vožnje

Auto magazin pre 8 minuta
Mazda - umeće zimske vožnje

Za neke je zima vreme udobnosti i pustolovina: izleti na skijanje, zaleđeni krajolici i večeri uz kamin.

Za druge je to period stresa – posebno kada je reč o vožnji. Evo kako vožnju po snegu i ledu učiniti prijatnijim iskustvom... Priprema je zimi važnija nego ikada. A dobra priprema počinje automobilom opremljenim pravim „alatima" za uslove na putu – pre svega zimskim gumama sa kvalitetnim profilom. Pravi odabir zavisi od toga gde i kako vozite: od blagih urbanih zima do alpskih prevoja ili zaleđenih puteva dalekog severa. U Evropi postoje tri glavne kategorije:
Otvori na automagazin.rs

Pročitajte još

Umeće zimske vožnje - kako da stres postane uživanje

Umeće zimske vožnje - kako da stres postane uživanje

B92 pre 6 sati
Brojimo sitno: Mazda CX-5 uskoro u prodaji, poznata i cena! FOTO

Brojimo sitno: Mazda CX-5 uskoro u prodaji, poznata i cena! FOTO

B92 pre 1 dan
Ovih 12 stvari morate da imate u automobilu tokom zime

Ovih 12 stvari morate da imate u automobilu tokom zime

Vesti online pre 4 dana
VIDEO: Bentley Flying Spur - Novi zimski rekord kruga

VIDEO: Bentley Flying Spur - Novi zimski rekord kruga

Auto blog pre 4 dana
Euro NCAP dodeljuje pet zvezdica potpuno novoj Mazdi CX-5

Euro NCAP dodeljuje pet zvezdica potpuno novoj Mazdi CX-5

Auto magazin pre 6 dana
Nova Mazda CX-5 osvojila maksimalnih pet zvezdica na Euro NCAP testu

Nova Mazda CX-5 osvojila maksimalnih pet zvezdica na Euro NCAP testu

Auto blog pre 7 dana
Trik koji za 0 dinara olakšava vozačima zimske dane: Ovo je najlakši mogući način za uklanjanje leda sa šoferke (video)

Trik koji za 0 dinara olakšava vozačima zimske dane: Ovo je najlakši mogući način za uklanjanje leda sa šoferke (video)

Alo pre 9 dana

Ključne reči

MazdaSneg

Automobili, najnovije vesti »

Mazda - umeće zimske vožnje

Mazda - umeće zimske vožnje

Auto magazin pre 8 minuta
Mercedesov šef dizajna napušta kompaniju

Mercedesov šef dizajna napušta kompaniju

Auto blog pre 1 sat
Interspeed - Safe Tire - zaštitna smesa za gume, koja sprečava bušenje

Interspeed - Safe Tire - zaštitna smesa za gume, koja sprečava bušenje

Auto magazin pre 3 sata
VIDEO: 2026 Triumph Thruxton 400

VIDEO: 2026 Triumph Thruxton 400

Auto blog pre 2 sata
Mitsubishi restaurirao prvi Pajero koji je pobedio na reliju Dakar

Mitsubishi restaurirao prvi Pajero koji je pobedio na reliju Dakar

Auto blog pre 2 sata