Zelenski rekao "ne" Americi

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da su Sjedinjene Američke Države predložile kompromis koji podrazumeva podelu Zaporoške nuklearne elektrane između tri strane - Ukrajine, SAD i Rusije i naglasio da takav predlog smatra nepravednim.

"SAD su predložile kompromis za koji smatraju da bi podrazumevao da elektrana na neki način postoji i funkcioniše, te da se u određenim proporcijama podeli između tri strane. Dugo smo razgovarali o tome i rekao sam im da smatram da je to nepravedno", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, problem nije samo u tome što je elektrana ukrajinska. "Ne radi se samo o struji ili novcu, već i o pristupu elektrani, o činjenici da je ona i dalje