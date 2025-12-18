Ovo se baš retko viđa: Polarna medvedica usvojila mladunče

BBC News pre 18 minuta | Sakši Venkatraman

Istraživači koji prate polarne medvede na severu Kanade svedočili su veoma retkom prizoru ove jeseni: medvedica je usvojila mladunče koje nije okotila.

Petogodišnja ženka i njeni mladunci od deset i 11 meseci snimljeni su tokom godišnje migracije medvede duž Zapadnog zaliva Hadson blizu Čerčila, u provinciji Manitoba, grada poznatog po populaciji polarnih medveda.

„Ovo je vrlo neobično", rekla je Alisa Mekol, naučnica pri organizaciji Polar Bears International .

„Ne znamo zašto se ovako nešto dešava, ali znamo da se ne događa često", dodala je.

Ovo je tek 13. poznati slučaj usvajanja među 4.600 medveda koji su proučavani tokom skoro pet decenija u ovom području.

Medvedica je prvi put snimljena kada je izašla iz jazbine ovog proleća.

U tom trenutku imala je jedno mladunče, koje su naučnici označili kako bi ga pratili.

Ponovo je viđena u jesen, ali ovog puta sa dva mladunčeta.

Uz nju je bio medvedić primećen proletos, i još jedan koji nije bio označen.

Istraživači ne znaju šta se desilo sa biološkom majkom usvojenog medvedića, ali pokušavaju da je otkriju uz pomoć genetskog uzorka.

„Medvedima je potrebna sva pomoć koju mogu da dobiju u ovo vreme klimatskih promena", rekao je Even Ričardson, istraživač polarnih medveda pri državnoj službi Životna sredina i klimatske promene Kanade.

„Ako ženke imaju priliku da uzmu drugo mladunče, brinu o njemu i othrane ga, to je dobra vest za medvede u Čerčilu."

Polarni medvedi koji žive u divljini imaju samo 50 odsto šanse da dočekaju odraslo doba.

Šanse za preživljavanje im se povećavaju ako imaju majku koja brine o njima.

Istraživači kažu da usvojeno mladunče izgleda zdravo i da će ostati sa majkom dok ne napuni oko dve i po godine.

Očekuje se da će se porodica zaputiti ka zaleđenom moru, gde će mladunci učiti od majke kako da love foke i sami preživljavaju.

„Dobro je znati da medvedi brinu jedni od drugima", rekao je Ričardson.

