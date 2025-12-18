Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

Beta pre 21 minuta

Kroz Srbiju je ove godine prošlo 9.567 izbeglica i migranata, što je duplo manje u odnosu na 2024. godinu, kada ih je bilo 18.899, saopštio je danas Komesarijat za izbeglice i migracije Srbije, povodom Međunarodnog dana migranata.

"Stanje migracija u Srbiji je stabilno, a sve institucije odgovorno rade i drže situaciju pod kontrolom, spremne na mogući porast broja migranata u narednoj godini. Svako od migranata koji je prošao kroz centre kojima upravlja Komesarijat dobio je smeštaj, hranu, odeću, medicinsku negu, human pristup onih koji sa njima rade, a svoj deci smeštenoj u centrima obezbeđen je pristup obrazovanju", navodi se u saopštenju.

Među polno-uzrasnim grupama tokom 2025. godine, najzastupljeniji su punoletni muškarci 71,18 odsto, maloletni muškarci 20,23 odsto, punoletne žene 5,91 odsto i maloletne žene 2,69 odsto.

Najzastupljenijih pet država porekla migranata evidentiranih tokom 2025. godine su: Avganistan, Egipat, Turska, Maroko i Sirija.

Trenutno aktivno funkcioniše šest prihvatnih i azilnih centara, u kojima je smešteno ukupno 235 migranata.

Komesarijat navodi i da su tokom 2025. godine vraćene ukupno 54 osobe kroz program dobrovoljnog povratka u zemlju porekla, a od tražilaca međunarodne zaštite, pet osoba je dobilo supsidijarnu zaštitu, a dve utočište.

Komesarijat za izbeglice i migracije je od 2015. godine do danas pružao smeštaj i usluge za više od 1,5 miliona migranata iz 120 država sveta.

(Beta, 18.12.2025)

Povezane vesti »

Komesarijat: Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

Komesarijat: Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

N1 Info pre 11 minuta
U Srbiji oko 9.500 migranata, opredeljeno 540 mln din na konkursima za pomoć izbeglicama

U Srbiji oko 9.500 migranata, opredeljeno 540 mln din na konkursima za pomoć izbeglicama

RTV pre 16 minuta
Komesarijat za izbeglice: Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

Komesarijat za izbeglice: Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

Danas pre 41 minuta
Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

Radio sto plus pre 21 minuta
Komesarijat: Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

Komesarijat: Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

Novi magazin pre 6 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Posle Vučićevog targetiranja, stigle ozbiljne pretnje novinaru N1 Mladenu Savatoviću

Posle Vučićevog targetiranja, stigle ozbiljne pretnje novinaru N1 Mladenu Savatoviću

N1 Info pre 26 minuta
Komesarijat: Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

Komesarijat: Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

N1 Info pre 11 minuta
Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

Beta pre 21 minuta
Narodni pokret Srbije zatražio utvrđivanje odgovornosti zbog stanja u Zoološkom vrtu Palić

Narodni pokret Srbije zatražio utvrđivanje odgovornosti zbog stanja u Zoološkom vrtu Palić

Beta pre 41 minuta
Kavčić: Predstavnici EP razgovarali sa studentima iz Srbije o krivičnim postupcima

Kavčić: Predstavnici EP razgovarali sa studentima iz Srbije o krivičnim postupcima

Beta pre 41 minuta