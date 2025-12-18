Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

Beta pre 21 minuta

Kroz Srbiju je ove godine prošlo 9.567 izbeglica i migranata, što je duplo manje u odnosu na 2024. godinu, kada ih je bilo 18.899, saopštio je danas Komesarijat za izbeglice i migracije Srbije, povodom Međunarodnog dana migranata.

"Stanje migracija u Srbiji je stabilno, a sve institucije odgovorno rade i drže situaciju pod kontrolom, spremne na mogući porast broja migranata u narednoj godini. Svako od migranata koji je prošao kroz centre kojima upravlja Komesarijat dobio je smeštaj, hranu, odeću, medicinsku negu, human pristup onih koji sa njima rade, a svoj deci smeštenoj u centrima obezbeđen je pristup obrazovanju", navodi se u saopštenju.

Među polno-uzrasnim grupama tokom 2025. godine, najzastupljeniji su punoletni muškarci 71,18 odsto, maloletni muškarci 20,23 odsto, punoletne žene 5,91 odsto i maloletne žene 2,69 odsto.

Najzastupljenijih pet država porekla migranata evidentiranih tokom 2025. godine su: Avganistan, Egipat, Turska, Maroko i Sirija.

Trenutno aktivno funkcioniše šest prihvatnih i azilnih centara, u kojima je smešteno ukupno 235 migranata.

Komesarijat navodi i da su tokom 2025. godine vraćene ukupno 54 osobe kroz program dobrovoljnog povratka u zemlju porekla, a od tražilaca međunarodne zaštite, pet osoba je dobilo supsidijarnu zaštitu, a dve utočište.

Komesarijat za izbeglice i migracije je od 2015. godine do danas pružao smeštaj i usluge za više od 1,5 miliona migranata iz 120 država sveta.

(Beta, 18.12.2025)