Ministar Mali: MMF doneo odluku o uspešnom završetku druge revizije aranžmana sa Srbijom

Ministar finansija Siniša Mali kazao je danas da je izvršni odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Vašingtonu doneo odluku o uspešnom završetku druge revizije Instrumenta za koordinaciju politika aktuelnog aranžmana sa Srbijom.

Mali je u pisanoj izjavi ocenio da odluka MMF potvrda da je srpska ekonomija stabilna i da se sve reforme privedu kraju. „Performanse Srbije pokazuju da smo za samo 15 godina prešli težak put od bankrota do zemlje sa investicionim kreditnim rejtingom. Odlično znamo koliko su bolni rezovi i teške odluke bili na ovom putu, ali su rezultati koje imamo najbolja potvrda da smo na pravom putu, kojim ćemo dalje i nastaviti", rekao je Mali, a prenelo ministarstvo.