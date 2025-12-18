MMF doneo odluku o uspešnom završetku druge revizije aranžmana sa Srbijom, oglasila se NBS

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) doneo je danas odluku o uspešnom završetku drugog razmatranja sprovođenja ekonomskog programa u okviru Instrumenta za koordinaciju politika (Policy Coordination Instrument PCI), saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

Kako navodi NBS, Odbor izvršnih direktora MMF-a konstatovao je da u okviru Instrumenta za koordinaciju politika vlasti sprovode ključne strukturne reforme, i uspešno su okončale drugu reviziju programa, kao i da mudre makroekonomske politike, podržane i jakom saradnjom sa MMF-om i izgrađene snažne rezerve pomažu Srbiji da prevaziđe ovaj izazovan period. "Visok nivo deviznih rezervi, visoki depoziti države, kao i otporan i dobro kapitalizovan bankarski sektor