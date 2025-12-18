Politiko: Zvaničnici SAD i Rusije ovog vikenda u Majamiju o ratu u Ukrajini

Očekuje se da će se američki i ruski zvaničnici sastati u Majamiju ovog vikenda u okviru napora administracije predsednika SAD Donalda Trampa da se okonča gotovo četiri godine dug rat Kijeva i Moskve, piše Politiko, pozivajući se na dve osobe upoznate sa situacijom.

Kako su napori predsednika Trampa da okonča sukob posustali, SAD su pojačale pritisak na Ukrajinu da napravi ustupke koji bi okončali rat. Vitkof i Kušner su ranije ove nedelje održali maratonske razgovore u Berlinu sa ukrajinskim i evropskim zvaničnicima kako bi se dogovorili o američkim bezbednosnim garancijama za Kijev, teritorijalnim ustupcima i drugim pitanjima, dok je Vašington nastavio da vrši pritisak na Kijev u naporima da okonča rat. Plan i dalje nije