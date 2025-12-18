(VIDEO) Navijači Partizana skandirali: „Sad si uz’o sendvič, Paspalje“

Danas pre 26 minuta  |  V. R.
Košarkaši Partizana ubedljivo su poraženi na domaćem terenu u meču 16. kola Evrolige od ekipe Virtusa iz Bolonje rezultatom 86:68 (19:24, 18:16, 15:23, 16:23).

Navijači su tokom prvog poluvremena u kojem su crno- beli još uvek bili u rezulatatskom egalu vređali predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i prvog čoveka kluba Ostoju Mijailovića. Sa druge strane u više navrata su skandirali Željku Obradoviću. Od strane Grobara nije pošteđen ni Žarko Paspalj, nekadašnji košarkaš Partizana i Jugolsavije, a sada sportski direktor crno- belih. Još pre početka utakmice izviždan je od strane navijača, a tokom utakmice se čula pesma
Ključne reči

Aleksandar VučićKošarkaPartizanGrobariŽeljko ObradovićBolonjaEvroligaŽarko Paspalj

