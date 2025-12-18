Maglovita jutra i sunčani dani: Vreme u Srbiji 18. decembra

Glas juga pre 2 sata
Maglovita jutra i sunčani dani: Vreme u Srbiji 18. decembra

Tokom dana biće malo do umereno oblačno, ali se u većini krajeva očekuju i duži sunčani intervali.

Vetar slab, promenljiv. Jutarnje temperature kretaće se od -4 do 4 °C, dok će najviša dnevna biti od 8 do 14 °C. Uveče i tokom noći ponovo se očekuju magla i niska oblačnost. U Beogradu će jutro biti malo do umereno oblačno uz maglu. Sredinom dana i posle podne pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 4 °C, a najviša oko 13 °C. Tokom noći lokalno je moguće ponovno stvaranje magle. U Novom Sadu jutro će biti maglovito, dok se tokom dana
Otvori na glasjuga.rs

Povezane vesti »

Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Novi magazin pre 46 minuta
Vremenska prognoza za 18. decembar: Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Vremenska prognoza za 18. decembar: Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Serbian News Media pre 1 sat
Vremenska prognoza za 18. decembar: Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Vremenska prognoza za 18. decembar: Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Beta pre 1 sat
Vreme danas: Ujutro slab mraz i magla, tokom dana umereno oblačno

Vreme danas: Ujutro slab mraz i magla, tokom dana umereno oblačno

Nedeljnik pre 2 sata
Sunčan dan posle maglovitog jutra

Sunčan dan posle maglovitog jutra

Vesti online pre 2 sata
Vremenska prognoza za 18. decembar: Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Vremenska prognoza za 18. decembar: Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Radio sto plus pre 1 sat
Magla i zagađenje ujutru, tokom dana sunce i toplije

Magla i zagađenje ujutru, tokom dana sunce i toplije

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Novo radno vreme graničnog prelaza Bajmok–Bačalmaš tokom praznika

Novo radno vreme graničnog prelaza Bajmok–Bačalmaš tokom praznika

RTV pre 27 minuta
Godišnjica blokade Tehničke škole “Mileva Marić Ajnštajn”: “Pokažimo da se borba nastavlja”

Godišnjica blokade Tehničke škole “Mileva Marić Ajnštajn”: “Pokažimo da se borba nastavlja”

Luftika pre 41 minuta
NAJAVA: Promocija knjige „Unuče“ Katarine G. Ostojić u Kulturnom centru Zrenjanina Kulturni centar Zrenjanina

NAJAVA: Promocija knjige „Unuče“ Katarine G. Ostojić u Kulturnom centru Zrenjanina Kulturni centar Zrenjanina

Volim Zrenjanin pre 46 minuta
Omaž stvaralaštvu kultnog benda "Laboratorija zvuka braće Vranešević" u ponedeljak u Svilari

Omaž stvaralaštvu kultnog benda "Laboratorija zvuka braće Vranešević" u ponedeljak u Svilari

Moj Novi Sad pre 16 minuta
Prosečna plata ponovo ne pokriva zvaničnu prosečnu korpu

Prosečna plata ponovo ne pokriva zvaničnu prosečnu korpu

Ozon press pre 36 minuta