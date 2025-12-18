Maglovita jutra i sunčani dani: Vreme u Srbiji 18. decembra

Tokom dana biće malo do umereno oblačno, ali se u većini krajeva očekuju i duži sunčani intervali.

Vetar slab, promenljiv. Jutarnje temperature kretaće se od -4 do 4 °C, dok će najviša dnevna biti od 8 do 14 °C. Uveče i tokom noći ponovo se očekuju magla i niska oblačnost. U Beogradu će jutro biti malo do umereno oblačno uz maglu. Sredinom dana i posle podne pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 4 °C, a najviša oko 13 °C. Tokom noći lokalno je moguće ponovno stvaranje magle. U Novom Sadu jutro će biti maglovito, dok se tokom dana