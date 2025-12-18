Čima Moneke je spreman za Virtus: Evo šta je imao da poruči navijačima!

Njegovo prisustvo u reketu će biti izuzetno važno! Crvena zvezda u narednom kolu Evrolige na svom terenu dočekuje Virtus, koji je juče nadigrao Partizan.

Iako se dugo postavljalo pitanje hoće li Čima Moneke igrati, sada je sve jasno – nigerijski krilni centar je spreman! Nakon današnjeg treninga poslao je poruku navijačima: „Ćao ljudi, uzbuđen sam što se vraćam. Znam da je sutra slava, i da je mnogo ljudi obeležava, ali se nadam da ćete doći u velikom broju da nas podržite. Jedva čekam da vas vidim u Areni. Hajde Zvezdo.“ – kazao je Čima Moneke. Чима Монеке се враћа на терен и има поруку за све ЗВЕЗДАШЕ! 🔴⚪️🔙 #kkcz