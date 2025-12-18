"Nije u redu iživljavanje igrača, Partizan mora da se zaštiti"

Košarkaški trener Dragan Jakovljević komentarisao je situaciju u Partizanu posle poraza od Virtusa u Evroligi.

Partizan je na svom terenu doživeo ubedlhiv poraz od ekipe Virtusa iz Bolonje u 16. kolu Evrolige (68:86), pa su samim tim propustili veliku šansu da uhvate priključak u borbi za Top 10. Jakovljević je rekao da mu se situaciju sa Džabarijem Parkerom nimalo ne dopada i smatra da Partizan treba da se na neki način zaštiti zbog njegovog ponašanja. "Sve što smo nazirali, dobili smo brzo odgovore, videli smo da je zdravstveni problem sa Tajrikom Džonsom. Da je blizu