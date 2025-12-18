Krah pregovora u Briselu: Lideri EU nemaju rešenje za korišćenje ruske imovine! Belgija i dalje ne daje pristanak, Moskva zapretila!

Kurir pre 25 minuta
Krah pregovora u Briselu: Lideri EU nemaju rešenje za korišćenje ruske imovine! Belgija i dalje ne daje pristanak, Moskva…

Od najnovijeg Hronološki Lideri zemalja Evropske unije posle prvog dana Samita u Briselu, nemaju rešeno pitanje o korišćenju ruske imovine, a čak se i banka Rusije ne pominje u izjavi nakon pregovora, prenela je RIA Novosti.

Saopštenje počinje odmah sa drugim poglavljem posvećenim Bliskom istoku, pa ruski mediji pretpostavljaju da prva koja se odnosi na finansiranje Ukrajine nije objavljena zbog nedostatka saglasnosti. Prema dokumentu, ona treba da sadrži tri tačke. Treće poglavlje govori o bezbednosti i odbrani EU, četvrto o višegodišnjem finansijskom planu, peto o proširenju EU, šesto o migracijama, a sedmo uključuje manje značajna pitanja. Ranije u četvrtak, šef Evropske komisije
