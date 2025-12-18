Odlične ocene MMF-a: Srbija drži inflaciju pod kontrolom, očekuje se oporavak rasta u naredne dve godine

Kurir pre 6 minuta
Odlične ocene MMF-a: Srbija drži inflaciju pod kontrolom, očekuje se oporavak rasta u naredne dve godine
Konstatovano da je inflacija smanjena i pala ispod centralne vrednosti cilja NBS-a od tri odsto, dok je centralna banka nastavila da vodi adekvatnu monetarnu politiku. - U okviru Instrumenta za koordinaciju politika, vlasti napreduju sa ključnim strukturnim reformama, uključujući upravljanje javnim finansijama i investicijama i energetski sektor i uspešno su završile drugi pregled - ističe se u saopštenju MMF-a. Navodi se da je rast Srbije je usporen usred rastućih
