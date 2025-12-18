MMF: Uspešno završena druga revizija aranžmana sa Srbijom

BEOGRAD - Izvršni odbor Međunarodni monetarni fond (MMF) konstatovao je da je uspešno završen drugi pregled u okviru Instrumenta za koordinaciju politika za Srbiju, saopštio je MMF.

"U okviru Instrumenta za koordinaciju politika, vlasti napreduju sa ključnim strukturnim reformama, uključujući upravljanje javnim finansijama i investicijama i energetski sektor i uspešno su završile drugi pregled", ističe se u saopštenju MMF-a. Navodi se da je rast Srbije je usporen usred rastućih domaćih i spoljnih nepovoljnih faktora, a da je ukupna inflacija je pala ispod cilja Narodne banke Srbije od tri procenta. Očekuje se da ce se deficit tekućeg računa