Skandal u Francuskoj: Više od 300 žena podnelo tužbu protiv Brižit Makron zbog javne uvrede! "To su glupe k***e"!

Više od 300 žena iz nekoliko organizacija, među kojima su i grupe za prava žena, tužilo je suprugu francuskog predsednika Emanuela Makrona, Brižit zbog javne, seksističke uvrede, pošto je snimljena kako govori da su feministkinje koje su demonstrirale na pozorišnoj predstavi u Parizu "glupe k***e".

Tužba je podneta pošto je prošle nedelje snimljen video u kome Brižit Makron za feminističke aktivistkinje, koje su prekinule predstavu u pozorištu Foli Beržer u Parizu uzvikujući parole protiv glumca i komičara Arija Abitana, koji je ranije optužen za silovanje, kaže da su "glupe k***e", prenosi Gardijan. U videu, Brižit Makron tokom razgovora iza scene pozorišta Foli Beržer pita Ari Abitana kako se oseća povodom toga što su njegovu predstavu prethodne večeri