Debata o klasteru 3 – hoće li se klima nepoverenja promeniti za vreme kiparskog predsedavanja Savetu EU

RTS pre 6 sati
Debata o klasteru 3 pokazala je da između Srbije i značajnog dela EU postoji veliko nepoverenje. To se može otkloniti samo sistemskom promenom odnosa prema evropskim integracijama i spoljnoj politici, smatra Adi Ćerimagić iz Evropske inicijative za stabilnost. Italijanski novinar i dopisnik iz Brisela Federiko Bačini kaže da među zemljama članicama postoji velika podela: "Videćemo šta će doneti Kipar, čije predsedavanje počinje u januaru."

Nema preciznog datuma kada će Srbija ponovo imati priliku da otvori klaster 3. "Mislim da za Srbiju ne postoji magični štapić koji može u okviru jednog pokreta da preokrene sam proces i da ga otvori, da ga pročepi, da tako kažem, već je potrebno sistematski pristupiti na jedan drugačiji način, a to je povratiti poverenje koje u ovom trenutku ne postoji, ne samo, rekao bih, između ključnih zvaničnika Evropske unije i Srbije, već i između zemalja članica Evropske
