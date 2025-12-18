Fico: Srbija najbolje pripremljena, a EU stalno izmišlja nove uslove za pridruživanje

Iako je Srbija među najbolje pripremljenim zemljama, izmišlja se sve više uslova za njeno pridružavanje Evropskoj uniji, izjavio je danas slovački premijer Robert Fico. "Posebno sam podržao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji namerno nije prisustvovao samitu EU - Zapadni Balkana kako bi izrazio svoj protest zbog nepravednog tretmana Srbije od strane institucija EU", rekao je Fico, prenosi agencija TASR. Prema njegovim rečima, Srbija je suverena zemlja a njen