Fico: Srbija najbolje pripremljena, a EU stalno izmišlja nove uslove za pridruživanje

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Iako je Srbija među najbolje pripremljenim zemljama, izmišlja se sve više uslova za njeno pridružavanje Evropskoj uniji, izjavio je danas slovački premijer Robert Fico. "Posebno sam podržao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji namerno nije prisustvovao samitu EU - Zapadni Balkana kako bi izrazio svoj protest zbog nepravednog tretmana Srbije od strane institucija EU", rekao je Fico, prenosi agencija TASR. Prema njegovim rečima, Srbija je suverena zemlja a njen
Debata o klasteru 3 – hoće li se klima nepoverenja promeniti za vreme kiparskog predsedavanja Savetu EU

RTS pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Beta pre 3 sata
Nova pre 3 sata
Radio sto plus pre 2 sata
Serbian News Media pre 3 sata
Danas pre 3 sata
Aleksandar VučićBalkanEvropska UnijaEUsrbijarobert fico

Politiko: Kriza troškova života ima veliki uticaj na politiku u najvećim demokratijama

RTV pre 48 minuta
Plaćeno mu 100.000 dolara za mesec dana: Ovo je čovek koji lobira za Dodika u Vašingtonu, i njega je Tramp pomilovao

Danas pre 18 minuta
Gerasimov: Kolektivni Zapad izvor rastućih vojnih pretnji po bezbednost Rusije

RTV pre 23 minuta
Brajan Volš osuđen na doživotni zatvor

Nova pre 53 minuta
Putin u petak sumira rezultate godine: Pratite uživo na Sputnjiku — sa prevodom na srpski

Sputnik pre 53 minuta