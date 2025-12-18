Orban: EU obmanjuje Srbe već četiri godine

Pravda pre 1 sat
Orban: EU obmanjuje Srbe već četiri godine

Srbija je kandidat za članstvo od 2012. godine, ali Brisel nije učinio nikakav napredak u vezi sa njihovim pristupanjem EU, ocenio je mađarski premijer koji se osvrnuo i na težnje Ukrajine.

Briselska oholost na vrhuncu, dobro je što (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić nije učestvovao u toj predstavi, tako je mađarski premijer Viktor Orban opisao dešavanja u Briselu u kojem je u sredu održan Samit EU-Zapadni Balkan. Mađarski premijer je na svom Fejsbuk nalogu kritikovao način rešavanja pitanja pristupanja Srbije EU i objasnio da je Samit EU-Zapadni Balkan pripreman tako da predsednik Srbije Aleksandar Vučić čak nije ni došao u Brisel, piše mađarski
