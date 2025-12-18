Orban kritikovao rešavanje pitanja pristupanja Srbije EU: Brisel 4 godine obmanjuje Srbe

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Orban kritikovao rešavanje pitanja pristupanja Srbije EU: Brisel 4 godine obmanjuje Srbe

BUDIMPEŠTA - "Briselska oholost na vrhuncu, dobro je što (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić nije učestvovao u toj predstavi", tako je mađarski premijer Viktor Orban opisao dešavanja u Briselu u kojem je u sredu održan Samit EU-Zapadni Balkan.

Mađarski premijer je na svom Fejsbuk nalogu kritikovao način rešavanja pitanja pristupanja Srbije EU i objasnio da je Samit EU-Zapadni Balkan pripreman tako da predsednik Srbije Aleksandar Vučić čak nije ni došao u Brisel, piše mađarski list "Hirado" . On je primetio da to i nije iznenađujuće, jer su četiri godine obmanjivani Srbi, kandidati za članstvo od 2012. godine, ali Brisel nije učinio nikakav napredak u vezi sa njihovim pristupanjem EU, pozivajući se na
