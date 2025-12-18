Nemet: Zbog uticaja rata u Ukrajini, osećam da SPC nije slobodna da sasvim sama odluči o poseti pape

N1 Info pre 15 minuta  |  Beta
Nemet: Zbog uticaja rata u Ukrajini, osećam da SPC nije slobodna da sasvim sama odluči o poseti pape

Beogradski nadbiskup, kardinal Ladislav Nemet izjavio je da je pitanje posete pape Lava XIV Srbiji otvoreno, jer je jedna od retkih evropskih zemalja koja nije imala posetu pape, ali smatra da Srpska pravoslavna crkva (SPC) "nije 100 odsto slobodna da sama odluči" o toj poseti.

Nemet je u intervjuu za nedeljnik NIN kazao da rat u Ukrajini "ima neku ne baš pozitivnu ulogu" u vezi posete pape Srbiji, navodeći da su dva bratska pravoslavna naroda u ratu - ruski i ukrajinski, što nije dobro ni za sve hrišćane u svetu. "Uticaj tog rata oseća se i kod nas i rađa u meni osećaj da SPC nije 100 odsto slobodna da sama odluči o poseti pape Srbiji", kazao je kardinal Nemet. Upitan da li misli da je SPC pod uticajem Rusije, kazao je da ne zna kako je,
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Nemet: Zbog uticaja rata u Ukrajini SPC nije slobodna da sama odluči o poseti pape

Nemet: Zbog uticaja rata u Ukrajini SPC nije slobodna da sama odluči o poseti pape

Danas pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaNINSPC

Društvo, najnovije vesti »

Nemet: Zbog uticaja rata u Ukrajini, osećam da SPC nije slobodna da sasvim sama odluči o poseti pape

Nemet: Zbog uticaja rata u Ukrajini, osećam da SPC nije slobodna da sasvim sama odluči o poseti pape

N1 Info pre 15 minuta
Forum srednjih stručnih škola predlaže da se uvede prosvetni dnevnik

Forum srednjih stručnih škola predlaže da se uvede prosvetni dnevnik

N1 Info pre 15 minuta
Blokaderi svih zemalja…

Blokaderi svih zemalja…

Peščanik pre 10 minuta
Otvoreno pismo Savetu DUNP-a: Budućnost ovog Univerziteta zavisi od vaše odluke i odgovornosti

Otvoreno pismo Savetu DUNP-a: Budućnost ovog Univerziteta zavisi od vaše odluke i odgovornosti

Danas pre 5 minuta
Nova studija razbija mit: Neke biljne dijete povećavaju rizik od bolesti srca

Nova studija razbija mit: Neke biljne dijete povećavaju rizik od bolesti srca

NIN pre 5 minuta