Nemet: Zbog uticaja rata u Ukrajini, osećam da SPC nije slobodna da sasvim sama odluči o poseti pape

Beogradski nadbiskup, kardinal Ladislav Nemet izjavio je da je pitanje posete pape Lava XIV Srbiji otvoreno, jer je jedna od retkih evropskih zemalja koja nije imala posetu pape, ali smatra da Srpska pravoslavna crkva (SPC) "nije 100 odsto slobodna da sama odluči" o toj poseti.

Nemet je u intervjuu za nedeljnik NIN kazao da rat u Ukrajini "ima neku ne baš pozitivnu ulogu" u vezi posete pape Srbiji, navodeći da su dva bratska pravoslavna naroda u ratu - ruski i ukrajinski, što nije dobro ni za sve hrišćane u svetu. "Uticaj tog rata oseća se i kod nas i rađa u meni osećaj da SPC nije 100 odsto slobodna da sama odluči o poseti pape Srbiji", kazao je kardinal Nemet. Upitan da li misli da je SPC pod uticajem Rusije, kazao je da ne zna kako je,