Bodrožić: Režim je u terminalnoj fazi, pretnje novinarima dobile na ubrzanju i žestini

"S obzirom da vidimo da je režim ušao u terminalnu fazu, ne možemo da očekujemo da će uraditi bilo šta po pitanju pretnji na nezavisne novinare, poput poslednje upućene Vuku Cvijiću, ili povodom napada na ekipu N1 u 'Ćacilendu'", kaže za N1 predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić.

Novinaru nedeljnika Radar Vuku Cvijiću juče popodne upućen je poziv sa nepoznatog broja iz inostranstva i upućeno mu je preteće upozorenje da "pazi šta će objaviti sutra". Cvijić za N1 kaže da pretnja koja mu je upućena dolazi iz kriminalnih krugova koji imaju podršku ove vlasti. Kaže i da ne zna da li se to "sutra" u pretnji koju je dobio odnosi na tekst koji je objavljen danas u Radaru ili na budućnost. Na pitanje šta NUNS očekuje da će biti urađeno po tom