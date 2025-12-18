Bodrožić: Režim je u terminalnoj fazi, pretnje novinarima dobile na ubrzanju i žestini

N1 Info pre 21 minuta  |  M. Ž.
Bodrožić: Režim je u terminalnoj fazi, pretnje novinarima dobile na ubrzanju i žestini

"S obzirom da vidimo da je režim ušao u terminalnu fazu, ne možemo da očekujemo da će uraditi bilo šta po pitanju pretnji na nezavisne novinare, poput poslednje upućene Vuku Cvijiću, ili povodom napada na ekipu N1 u 'Ćacilendu'", kaže za N1 predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić.

Novinaru nedeljnika Radar Vuku Cvijiću juče popodne upućen je poziv sa nepoznatog broja iz inostranstva i upućeno mu je preteće upozorenje da "pazi šta će objaviti sutra". Cvijić za N1 kaže da pretnja koja mu je upućena dolazi iz kriminalnih krugova koji imaju podršku ove vlasti. Kaže i da ne zna da li se to "sutra" u pretnji koju je dobio odnosi na tekst koji je objavljen danas u Radaru ili na budućnost. Na pitanje šta NUNS očekuje da će biti urađeno po tom
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Bodrožić: Režim je u terminalnoj fazi, pretnje novinarima dobile na ubrzanju i žestini

Bodrožić: Režim je u terminalnoj fazi, pretnje novinarima dobile na ubrzanju i žestini

Novi magazin pre 6 minuta
Vuk Cvijić za Danas: Ne znam ko mi je pretio, ali sam siguran da ima podršku vlasti

Vuk Cvijić za Danas: Ne znam ko mi je pretio, ali sam siguran da ima podršku vlasti

Danas pre 37 minuta
NUNS: Hitno identifikovati osobe koje prete Vuku Cvijiću i Mladenu Savatoviću

NUNS: Hitno identifikovati osobe koje prete Vuku Cvijiću i Mladenu Savatoviću

Glas Šumadije pre 52 minuta
Novinar Radara Cvijić o pretnjama: „Dolaze iz kriminalnih krugova povezanih sa vlašću, zato i misle da mogu da prete“

Novinar Radara Cvijić o pretnjama: „Dolaze iz kriminalnih krugova povezanih sa vlašću, zato i misle da mogu da prete“

Nova pre 47 minuta
Novinaru Vuku Cvijiću upućene pretnje sa nepoznatog broja iz inostranstva

Novinaru Vuku Cvijiću upućene pretnje sa nepoznatog broja iz inostranstva

Dnevnik pre 1 sat
Vuk Cvijić: Pretnje me motivišu da još više radim

Vuk Cvijić: Pretnje me motivišu da još više radim

Novi magazin pre 1 sat
Cvijić o pretnjama koje je dobio: Dolaze iz kriminalnih krugova koji imaju podršku ove vlasti

Cvijić o pretnjama koje je dobio: Dolaze iz kriminalnih krugova koji imaju podršku ove vlasti

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Bodrožić: Režim je u terminalnoj fazi, pretnje novinarima dobile na ubrzanju i žestini

Bodrožić: Režim je u terminalnoj fazi, pretnje novinarima dobile na ubrzanju i žestini

N1 Info pre 21 minuta
Kolona kamiona na Batrovcima duga 12 km: Prevoznici na granici čekaju i po 15 sati, jedan ostao bez hrane i vode

Kolona kamiona na Batrovcima duga 12 km: Prevoznici na granici čekaju i po 15 sati, jedan ostao bez hrane i vode

N1 Info pre 16 minuta
Zaposleni Apoteke Beograd traže hitno obezbeđivanje budžetskih sredstava za nastavak poslovanja

Zaposleni Apoteke Beograd traže hitno obezbeđivanje budžetskih sredstava za nastavak poslovanja

Nova ekonomija pre 7 minuta
Laura Saitović: U Leskovcu žene sve otvorenije govore o reproduktivnom i opštem zdravlju

Laura Saitović: U Leskovcu žene sve otvorenije govore o reproduktivnom i opštem zdravlju

ROMinfomedia pre 21 minuta
Uhapšena zbog izvlačenja više od 50 miliona dinara iz firme u Nišu

Uhapšena zbog izvlačenja više od 50 miliona dinara iz firme u Nišu

Gradski portal 018 pre 16 minuta