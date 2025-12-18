Slovački premijer ostao bez aviona u Briselu: Vozilo s pokretnim stepenicama oštetilo letelicu

N1 Info pre 44 minuta  |  Tanjug
Slovački premijer ostao bez aviona u Briselu: Vozilo s pokretnim stepenicama oštetilo letelicu

Avion Odeljenja za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Slovačke, koji je dovezao slovačkog premijera Roberta Fica u Brisel na samit EU-Zapadni Balkan i sastanak Evropskog saveta u sredu, imao je nesreću na aerodromu u Briselu.

Slovački premijer je saopštio da je vozilo sa pokretnim stepenicama za ukrcavanje i iskrcavanje putnika, razbilo avion do te mere da je neispravan za letenje, prenosi TASR. "Zahtevan samit u Briselu nije dobro počeo. Vozilo sa pokretnim stepenicama razbilo je naš avion na aerodromu tako da je neispravan za letenje i moramo da ga ostavimo ovde", rekao je Fico. On je u sredu uveče učestvovao na samitu lidera Evropskog saveta i zemalja Zapadnog Balkana. Fico treba
