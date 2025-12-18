Srbija nije potpisala deklaraciju o posvećenosti ulasku u EU

Nedeljnik pre 1 sat
Srbija nije potpisala deklaraciju o posvećenosti ulasku u EU
Na samitu u Briselu, na kom su se sastali lideri EU i gotovo svih zemalja Zapadnog Balkana, usaglašena je zajednička deklaracija u kojoj je ukazano da ruski rat protiv Ukrajine i rastući geopolitički izazovi naglašavaju potrebu za sve jačim vezama između EU i Zapadnog Balkana, a takođe je potvrđena i „puna i nedvosmislena posvećenost (EU) perspektivi članstva tog regiona u Uniji“, piše N1. Predstavnici EU pozdravili su usagalašavanje partnera sa Zapadnog Balkana sa
