AMSS: Teretnjaci na Batrovcima čekaju 15 sati, na prelazu Šid šest, na Bezdanu i Sremskoj Rači po pet časova

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
AMSS: Teretnjaci na Batrovcima čekaju 15 sati, na prelazu Šid šest, na Bezdanu i Sremskoj Rači po pet časova

Zbog pojave magle i sumaglice, kao i strujanja hladnog vazduha pored reka, na mostovima i preko prevoja vozače i danas upozoravamo na oprez, jer može doći do iznenadnog proklizavanja, a zaustavni put je duži nego što se očekuje, saopšteno je iz AMSS.

U ovoj drugoj polovini decembra i do kraja godine očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja. Vozači bi i pored dobrih uslova za vožnju, trebalo da računaju na duže vreme putovanja i česte zastoje, posebno u gradovima i na deonicama gde se izvode radovi. Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije teretna vozila zadržavaju se 15 sati, kažu iz AMSS. Prema informacijama Uprave granične policije od 5.15 časova, takođe na izlazu iz zemlje teretnjaci na graničnom
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Kamioni na prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije čekaju 15 sati

Kamioni na prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije čekaju 15 sati

Novi magazin pre 36 minuta
Stanje na putevima: Oprez zbog magle

Stanje na putevima: Oprez zbog magle

Glas Zaječara pre 1 sat
Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju 15 sati

Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju 15 sati

Dnevnik pre 1 sat
Zagužvalo se na auto-putu ispod Autokomande: Kolone u Nemanjinoj u smeru ka Savskom trgu, na Brankovom i Gazeli sve teče, na…

Zagužvalo se na auto-putu ispod Autokomande: Kolone u Nemanjinoj u smeru ka Savskom trgu, na Brankovom i Gazeli sve teče, na Slaviji nema gužve (foto)

Kurir pre 1 sat
AMSS: Kamioni na prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije čekaju 15 sati

AMSS: Kamioni na prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije čekaju 15 sati

Serbian News Media pre 1 sat
AMSS: Kamioni na prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije čekaju 15 sati

AMSS: Kamioni na prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije čekaju 15 sati

N1 Info pre 2 sata
AMSS: Kamioni čekaju 15 sati na Batrovcima, vozači – oprez zbog magle

AMSS: Kamioni čekaju 15 sati na Batrovcima, vozači – oprez zbog magle

Moj Novi Sad pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BatrovciAMSSŠid

Društvo, najnovije vesti »

Posle Vučićevog targetiranja, stigle ozbiljne pretnje novinaru N1 Mladenu Savatoviću

Posle Vučićevog targetiranja, stigle ozbiljne pretnje novinaru N1 Mladenu Savatoviću

N1 Info pre 27 minuta
Komesarijat: Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

Komesarijat: Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

N1 Info pre 11 minuta
Radar: Vlasnik Konkord Vesta Željko Drčelić u optužnici za nameštanje tendera, pa dobio 316 miliona evra od države

Radar: Vlasnik Konkord Vesta Željko Drčelić u optužnici za nameštanje tendera, pa dobio 316 miliona evra od države

Nova ekonomija pre 2 minuta
Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

Kroz Srbiju ove godine prošlo 9.500 migranata, duplo manje nego prošle

Beta pre 22 minuta
Narodni pokret Srbije zatražio utvrđivanje odgovornosti zbog stanja u Zoološkom vrtu Palić

Narodni pokret Srbije zatražio utvrđivanje odgovornosti zbog stanja u Zoološkom vrtu Palić

Beta pre 42 minuta