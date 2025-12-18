AMSS: Teretnjaci na Batrovcima čekaju 15 sati, na prelazu Šid šest, na Bezdanu i Sremskoj Rači po pet časova

Zbog pojave magle i sumaglice, kao i strujanja hladnog vazduha pored reka, na mostovima i preko prevoja vozače i danas upozoravamo na oprez, jer može doći do iznenadnog proklizavanja, a zaustavni put je duži nego što se očekuje, saopšteno je iz AMSS.

U ovoj drugoj polovini decembra i do kraja godine očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja. Vozači bi i pored dobrih uslova za vožnju, trebalo da računaju na duže vreme putovanja i česte zastoje, posebno u gradovima i na deonicama gde se izvode radovi. Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije teretna vozila zadržavaju se 15 sati, kažu iz AMSS. Prema informacijama Uprave granične policije od 5.15 časova, takođe na izlazu iz zemlje teretnjaci na graničnom