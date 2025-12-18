Ujutru oblačno uz slab mraz i maglu, tokom dana sunčano: Temperatura do 14 stepeni

U Srbiji se očekuje mestimično slab mraz, uz maglu i nisku oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržati i pre podne, dok će u toku dana biti malo do umereno oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i promenljiv, dok će se najniža temperatura kretati od minus četiri do četiri stepena, a najviša od osam do 14 stepeni. Uveče i tokom noći ponovo se očekuju niska oblačnost i magla. I u Beogradu će u četvrtak u prvom delu dana biti malo do umereno oblačno uz jutarnju maglu, a sredinom dana i posle podne pretežno sunčano. Vetar će biti slab i promenljiv, a najniža temperatura od nula do četiri stepena, dok će najviša dnevna dostići oko 13 stepeni.