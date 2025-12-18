Vlada preporučila poslodavcima da Badnji dan u Srbiji bude neradan

Newsmax Balkans pre 1 sat
Vlada preporučila poslodavcima da Badnji dan u Srbiji bude neradan

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Zaključak kojim je poslodavcima preporučeno da zaposlenima koji Badnji dan slave i po gregorijanskom i po julijanskom kalendaru omoguće da ne rade na taj dan.

Vlada je preporučila poslodavcima da zaposlenima koji Badnji dan obeležavaju po gregorijanskom kalendaru, katolicima i pripadnicima drugih hrišćanskih verskih zajednica, omoguće da ne rade 24. decembra 2025. godine, navodi se u saopštenju Vlade Srbije. Ista preporuka se odnosi i na zaposlene pravoslavne vernike, koji taj praznik obeležavaju 6. januara 2026. godine, po julijanskom kalendaru. Ukoliko su dužni da neprekidno obavljaju delatnost tokom državnih i verskih
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Vlada Srbije preporučila da Badnji dan i 24. decembra i 6. januara bude neradan

Vlada Srbije preporučila da Badnji dan i 24. decembra i 6. januara bude neradan

Radio 021 pre 3 sata
Vlada Srbije preporučila da Badnji dan i po gregorijanskom i po julijanskom kalendaru bude neradan

Vlada Srbije preporučila da Badnji dan i po gregorijanskom i po julijanskom kalendaru bude neradan

Nedeljnik pre 3 sata
Vlada Srbije preporučila da Badnji dan i po gregorijanskom i po julijanskom kalendaru bude neradan

Vlada Srbije preporučila da Badnji dan i po gregorijanskom i po julijanskom kalendaru bude neradan

Nova pre 4 sati
Vlada Srbije preporučila: Badnji dan neradan

Vlada Srbije preporučila: Badnji dan neradan

Danas pre 4 sati
Vlada preporučila slobodan dan za Badnji dan

Vlada preporučila slobodan dan za Badnji dan

NIN pre 4 sati
Vlada preporučila poslodavcima da Badnji dan bude neradan

Vlada preporučila poslodavcima da Badnji dan bude neradan

Šabačke novosti pre 3 sata
Vlada Srbije i ove godine preporučila da Badnji dan bude neradan

Vlada Srbije i ove godine preporučila da Badnji dan bude neradan

Moj Novi Sad pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeVlada Republike SrbijeBadnji dan

Društvo, najnovije vesti »

Veran Matić: Vučić ne dozvoljava da se izabere REM jer želi da sačuva Informer

Veran Matić: Vučić ne dozvoljava da se izabere REM jer želi da sačuva Informer

Danas pre 14 minuta
Srbi i pre praznika pola putovanja proveli na granicama, a tek nas čeka pakao! Na ulazu u ove zemlje biće najgore, a za sve je…

Srbi i pre praznika pola putovanja proveli na granicama, a tek nas čeka pakao! Na ulazu u ove zemlje biće najgore, a za sve je kriva jedna stvar

Blic pre 13 minuta
Razočaran što na tom mestu neće nići Trampov toranj, Vučić uklonio pano sa Generalštaba

Razočaran što na tom mestu neće nići Trampov toranj, Vučić uklonio pano sa Generalštaba

Danas pre 24 minuta
Kako je Nicola Sarkozi pretvorio kaznu u sadržaj, pravdu u žanr, a demokratiju u farsu

Kako je Nicola Sarkozi pretvorio kaznu u sadržaj, pravdu u žanr, a demokratiju u farsu

Danas pre 19 minuta
Sezona lova na novinare Junajted medije

Sezona lova na novinare Junajted medije

Danas pre 1 sat